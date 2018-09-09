В ЛНР заявили, что Киев взял под контроль движение силовиков в Донбассе

Военная служба правопорядка Украины взяла под жесткий контроль перемещение украинских силовиков у линии соприкосновения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

"Военной службой правопорядка (под контролем Киева — ред.) взят под жесткий контроль вопрос перемещения военнослужащих (украинских силовиков — ред.) у линии боевого соприкосновения", — заявил Марочко.

Он уточнил, что такое решение было принято украинским командованием в связи с увеличением количества грубых дисциплинарных проступков и преступлений, совершаемых украинскими силовиками, в том числе и с увеличением случаев дезертирства с позиций у линии соприкосновения.

"На данный момент в зоне так называемой ООС проводятся мероприятия по поиску восьми военнослужащих, в том числе и офицеров, которые за последние две недели совершили самовольное оставление районов дислокации подразделений", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Марочко уточнил, что для оценки ситуации в зону ООС прибыл начальник военной службы правопорядка ВС Украины Игорь Крыштун.