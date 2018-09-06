У кандидата в президенты украли квартиру в Киеве

Об этом он написал на своей странице в Facebook 5 сентября.

«Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже 20 лет и в которой прописан, украли. Сменили имя владельца, поменяли замки, и в один момент моя собственность стала уже не моей», — написал он.

По его словам, это одна из преступных схем, которую покрывает власть и от которой пострадало немало граждан.

Деревянко сообщил, что никто из украинцев не может быть защищен от этой системы: «Ее (систему — ред.) нужно просто сломать и построить новую, где наша собственность будет защищаться новейшими технологиями, противодействовать которым не сможет ни один преступник!».

Ранее сообщалось, что Деревянко намерен баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах в 2019 году.