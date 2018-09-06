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У кандидата в президенты украли квартиру в Киеве
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У кандидата в президенты украли квартиру в Киеве 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал на своей странице в Facebook 5 сентября.
«Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже 20 лет и в которой прописан, украли. Сменили имя владельца, поменяли замки, и в один момент моя собственность стала уже не моей», — написал он.
По его словам, это одна из преступных схем, которую покрывает власть и от которой пострадало немало граждан.
Деревянко сообщил, что никто из украинцев не может быть защищен от этой системы: «Ее (систему — ред.) нужно просто сломать и построить новую, где наша собственность будет защищаться новейшими технологиями, противодействовать которым не сможет ни один преступник!».
Ранее сообщалось, что Деревянко намерен баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах в 2019 году.
Политик известен как близкий соратник бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакавшили. Накануне потенциальный кандидат в президенты призвал запустить процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко, поскольку уже набралось достаточно оснований, в частности сведения о панамских офшорах и коррупционных схемах в оборонной сфере.
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