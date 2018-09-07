Кабмин перераспределил средства, выделенные регионам на ремонт автодорог

На заседании правительства 5 сентября были перераспределены средства, выделенные на строительство и реконструкцию дорог государственного значения. В результате некоторые регионы лишились денег, сэкономленных в ходе тендерных закупок или не использованные из-за неподготовленной проектной документации, передает ЦТС со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины

В рамках программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» объем финансирования снизили для следующих областей:

Волынская — на 3,87 млн грн;

Житомирская — на 61,4 млн грн;

Ивано-Франковская — на 47,97 млн грн;

Киевская — на 28,37 млн грн;

Николаевская — на 98,61 млн грн;

Черновицкая — на 67,81 млн грн.

Перераспределенные средства Кабмин решил направить на поддержку таких областей:

Винницкая — 46 млн грн;

Днепропетровскую — 25,99 млн грн;

Кировоградская — 52,85 млн грн;

Одесская — 30 млн грн;

Полтавская — 50 млн грн;

Хмельницкая — 25,33 млн грн;

Черкасская — 25 млн грн.

Помимо этого, в рамках бюджетной программы «Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов-Тернополь-Умань; Белая Церковь-Одесса-Николаев-Херсон» уменьшили расходы в Киевской (на 133,5 млн грн) и Одесской (на 198,2 млн грн) областях в пользу Винницкой (231,92 млн грн) и Черкасской (9979 млн грн) областей.

«В то же время предполагается перераспределение расходов в пределах областей по результатам проведения тендерных процедур и экономии средств, которые перераспределены на другие объекты, требующие дополнительного финансирования в рамках бюджетных программ «Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка», «Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир-Черновцы», «Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский», — добавили в Кабмине.