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СБУ выдала фото с сайта Минобороны РФ за своё
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Не надо завидовать: СБУ выложила фото с российскими военными под видом украинских 

ТК «Звезда» 1 час назад
На официальном сайте СБУ опубликовано эффектное фото с бойцами на фоне заката. Однако СБУ выдала желаемое за действительное — на снимке запечатлены бойцы российских Сил специальных операций.
Сотрудники Службы безопасности Украины опубликовали на собственном сайте фотографию с российскими военными, очевидно, приняв их за украинских. Снимок доступен в фотогалерее на официальном ресурсе СБУ. Точная дата его публикации неизвестна.
Упомянутый раздел на сайте СБУ содержит различные фотографии, посвященные жизни украинских военнослужащих и сотрудников специальных служб. Среди них выделяется эффектный снимок с пятью бойцами в специальной экипировке, стоящими на фоне заката.
Однако Служба безопасности Украины «немного» опоздала с публикацией снимка. Он был использован в календаре Министерства обороны России еще в 2014 году, в чем легко убедиться на сайте ведомства. Все фото, вошедшие в этот календарь, являются эксклюзивами.
Неизвестно, чем руководствовались в СБУ при публикации фейка. Возможно, сотрудники украинской спецслужбы разместили снимок под впечатлением от его эстетической составляющей или хотели отдать дань уважения российским коллегам. Однако наиболее реалистичным вариантом является банальное желание заполнить сайт красивыми фотографиями и пренебрежительное отношение к проверке источников.
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