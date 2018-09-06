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«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму
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Украинский депутат отдохнул в Крыму и понял, почему он вернулся в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и поспрашивал местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.
"Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том (дело. — Прим. ред.), что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди", — отметил парламентарий, подчеркнув, что на Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.
Балицкий заметил, что после референдума на полуострове ряд сотрудников правоохранительных органов и военных также решили принять российское гражданство.
"Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму. — Прим. ред.) Они что все под пистолетом что ли пошли? Нет", — заключил депутат.
Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.
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