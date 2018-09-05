Украина завела дело на Россию

Украина завела уголовное дело на Россию из-за крымского оружия в Донбассе

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс; украинская полиция в связи с этим завела уголовное дело против РФ.

"Российская Федерация не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной республике Крым и городе Севастополь", — утверждает Князев, слова которого приводит пресс-служба Нацполиции Украины.

Он заявил, что якобы "началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей". По его словам, в дальнейшем это оружие поступало в руки незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действия против украинских военных.

Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооруженных формирований оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.

В частности, он сообщил о случае — изъятии на территории Донецкой и Луганской областей 51 автомата, 15 пистолетов, двух гранатометов и одного карабина. По данному факту открыто уголовное дело в отношении Российской Федерации по статье "нарушение законов и обычаев войны". Эта статья предусматривает уголовную ответственность за применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".