Киев выдвинул неожиданное обвинение России по Крыму

Киев обвинил российские войска в выбросе неизвестного вещества в Крыму

Украинское минобороны считает, что в выбросе неизвестного химического вещества в Крыму виноваты учения российских военных.

«13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма», — заявил полковник Александр Мотузяник на брифинге украинского минобороны.

Он утверждает, что руководство российских ВС «пытается скрыть масштаб экологической проблемы», чтобы избежать ответственности за ее возникновение.

Мотузяник добавил, что командиры частей и подразделений ВС России якобы постоянно увеличивают интенсивность проведения занятий, тренировок и учений на территории Крымского полуострова.