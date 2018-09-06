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Украина закрыла пропускные пункты в Крым
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Украина закрыла два пропускных пункта на въезд в Крым 

Газета.Ru + ещё 23 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым. Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, передает РИА "Новости".
Такое решение на Украине приняли из-за ухудшения экологической ситуации в Херсонской области. Агентство напоминает, что 4 сентября в Армянске был зафиксирован выброс вредных веществ с завода "Крымский титан". Власти назвали его неопасным, однако завод будет временно остановлен.
"Мы закрываем КПВВ "Каланчак" и "Чаплынка" на въезд в Крым", — сказал Гордеев.
По его словам, пункт пропуска "Чонгар" открыт на въезд в Крым, все желающие въехать на полуостров перенаправляются туда. В погрануправлении ФСБ России по Крыму подтвердили закрытие пунктов пропуска.
"В 17.50 без объяснения причин, госпогранслужба Украины в одностороннем порядке остановила пропуск транспортных средств на своих пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что российские пограничники готовы в любой момент возобновить пропуск граждан и автомобилей.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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