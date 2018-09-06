Украина закрыла пропускные пункты в Крым

Украина закрыла два пропускных пункта на въезд в Крым

Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым . Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, передает РИА "Новости".

Такое решение на Украине приняли из-за ухудшения экологической ситуации в Херсонской области. Агентство напоминает, что 4 сентября в Армянске был зафиксирован выброс вредных веществ с завода "Крымский титан" . Власти назвали его неопасным, однако завод будет временно остановлен.

"Мы закрываем КПВВ "Каланчак" и "Чаплынка" на въезд в Крым", — сказал Гордеев.

По его словам, пункт пропуска "Чонгар" открыт на въезд в Крым, все желающие въехать на полуостров перенаправляются туда. В погрануправлении ФСБ России по Крыму подтвердили закрытие пунктов пропуска.

"В 17.50 без объяснения причин, госпогранслужба Украины в одностороннем порядке остановила пропуск транспортных средств на своих пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что российские пограничники готовы в любой момент возобновить пропуск граждан и автомобилей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.