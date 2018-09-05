На Украине взвинтили цены на алкоголь

На Украине запланировано повышение минимальных цен на алкоголь. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров страны, передает РИА «Новости»

Как зафиксировано в постановлении правительства Украины , минимальные оптово-отпускные цены на водку повысят из расчета на один литр чистого спирта на 19,5 процента, или до 321 гривны (11,5 долларов), розничные — на 12,4 процента, до 447 гривен (16 долларов). Таким образом минимальная цена за пол-литра водки в рознице вырастет с 79,55 гривны (2,8 доллара) до 89,4 гривны (3,2 доллара).

Предусмотрены повышения цен и для других напитков. Так, коньяка «трехзвездочный» подорожает на 7,4 процента, до минимальной цены 128,3 гривны (4,6 доллара), «четырехзвездочный» — на восемь процентов, до 139,3 гривны (пять долларов). Цены на «пятизвездочный» поднимают на 9,5 процента, до 151,7 гривны (5,4 доллара) за бутылку 0,5 литра.

Минимальные оптово-отпускные цены на виски, ром и джин поднимут на 12,2 процента из расчета на литр чистого спирта, до 682 гривны (24,4 доллара), розничные — на 12 процентов, до 895 гривен (32,1 доллара).

Минимальная цена на виноградные вина поднимется с 37 гривен (1,3 доллара) до 42 гривен (1,5 доллара), крепленые вина и вермуты — с 45 (1,6 доллара) до 49 гривен (1,7 доллара). Игристые вина подорожают минимум до 89 гривен (3,19 доллара), ранее цена на них составляла с 79,19 гривны (2,8 доллара).

Минимальные цены на сидр и прочие напитки, полученные в результате брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5 процента, подняли до 29,8 гривны (1,07 доллара). Ранее их минимальная цена составляла 28,47 гривны (1,02 доллара).