Кто может стать главой ДНР в ноябре нынешнего года

Издание Украина.ру собрало информацию о претендентах на должность главы Донецкой народной республики (ДНР), у которых есть реальные шансы стать преемниками Александра Захарченко , убитого 31 августа в результате террористического акта

Нового главу Донецкой народной республики (ДНР) могут избрать в начале ноября. Об этом 6 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате исполняющего обязанности главы республики.

«Законы ДНР предусматривают определенные механизмы и соответствующие им сроки организации избирательного процесса. В этой связи проводятся консультации. Большинство участников сходятся во мнении, что ноябрь лучше всего подходит для проведения голосования», — сказал источник.

Точную дату проведения выборов главы республики определит Народное собрание в пятницу, 7 сентября. По закону выборы в ДНР должны быть проведены в срок, не превышающий 60 дней после принятия решения об их проведении.

«Таким образом, нового главу республики могут избрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа», — сказал источник.

По мнению источников издания Украина.ру, кандидатов на должность главы ДНР в настоящее время несколько.

Полевые командиры

ДНР возникла и выстояла в тяжелых боях за свою независимость весной-летом 2014 года, и главную роль в этом в глазах народа сыграли полевые командиры, подразделения которых стояли насмерть, чтобы не пустить врага в Донецк Горловку . Они не только не допустили падения республики, но и разгромили украинскую армию и карательные батальоны в многочисленных котлах. Так что и престиж военных в глазах местных очень высок, и сама ДНР воспринимается ими как военная, фронтовая республика. Поэтому роль военных руководителей в ДНР очень весома и именно в них, прежде всего, граждане видят тех, кто должен руководить их молодым государством.

Вот из среды полевых командиров и выдвинулся в 2014 году Александр Захарченко, тогда командир батальона «Оплот».

Александр Бородай , первый премьер-министр ДНР, неоднократно публично рассказывал, что он выбирал своего преемника из двух кандидатур — Александра Захарченко и Александра Ходаковского (позывной «Скиф»), командира батальона «Восток». Он остановился на первом, как более покладистом и предсказуемом. Ходаковский был более независимым. К тому же за ним тянулся шлейф слухов, что он человек Ахметова, а также минусом было то, что именно ему «молва» приписывала главную роль в поражении донецкого ополчения в донецком аэропорту 26 мая 2014 года, когда украинская армия смогла взять его под свой контроль, а ополченцы и, прежде всего, российские добровольцы понесли тяжелейшие потери. Среди ополченцев ходили разговоры, что это благодаря Ходаковскому, якобы человеку Ахметова, аэропорт перешел под контроль украинцев. Мало того, говорили, что, мол, машины с раненными добровольцами, которые в спешке покидали аэропорт, были расстреляны бойцами «Востока» по приказу Ходаковского.

Потом разобрались, что все это были всего лишь слухи, но тогда, летом 2014 года, Бородай, покидая республику, сделал свой выбор в пользу Захарченко.

Однако сейчас имя Ходаковского, как считают многие из собеседников Украины.ру, вполне может попасть в список претендентов на должность главы ДНР.

Во-первых, он является одним из самых авторитетных и известных полевых командиров ДНР. Он кадровый офицер спецслужб. Его подразделение «Восток» несет сейчас службу на одном из самых опасных участков фронта от Донецка до Ясиноватой. Летом 2014 года он был одним из тех командиров, благодаря которым ДНР выстояла. В июле 2014 года он как и Александр Захарченко категорически не согласился с предложением тогдашнего министра обороны Игоря Стрелкова оставить Донецк и уйти в Снежное, небольшой городок на границе с Россией. Если сегодня над столицей шахтерского края не реет жовто-блакытное знамя, то в этом есть весомая заслуга Александра Сергеевича.

Во-вторых, на фоне многих полевых командиров, которые не имеют даже высшего образования и с трудом говорят, он смотрится очень интеллигентно и презентабельно. Он читает книги и знает значение слова «дискурс».

Минусы при выборе его из списка кандидатов могут быть в следующем: первое, он чересчур независим. Вспомним, что он был в радикальной оппозиции Захарченко и не стеснялся его публично критиковать. Он даже завел для этого специальный блог в Facebook. Он критиковал Москву за непоследовательность в решении донбасского вопроса, а именно за то, что та не спешит присоединять Донбасс к России. И эта его позиция может быть воспринята избирателями, как крайне радикальная, что и может помешать ему стать главой республики.

Второе, за эти годы вся государственная и политическая система в Донецке была выстроена под Захарченко. С приходом Ходаковского она может быть демонтирована, и выстраивание государственной вертикали должно было бы начаться заново, что опять же вряд ли устроит большинство избирателей, привыкших к существующей вертикали власти.

Герои Русской весны

Также претендентами на пост главы ДНР могут стать герои Русской весны и отцы-основатели ДНР: «народный губернатор Донецкой области» Павел Губарев или бывший спикер Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

Имя Губарева раскручено. Он молодой, красивый (правда, сейчас несколько потолстевший и отпустивший не идущую ему бороду), харизматичный, яркий народный трибун. Интеллектуал. Пишет книги. По образованию историк. Побывал в украинских застенках.

Первый народный губернатор Донецкой области Павел Губарев на церемонии прощания с главой ДНР Александром ЗахарченкоПервый народный губернатор Донецкой области Павел Губарев на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко

Минус (в глазах избирателей): отсутствие государственного управленческого опыта. Он мог бы появиться у него в 2015 году, когда Захарченко назначил его мэром Ясиноватой, небольшого городка на севере Донецка, но из-за противодействия Ходаковского, который контролировал этот населенный пункт, это назначение так и не состоялось. Категорический противник Минских соглашений.

Что касается Пургина, то это давний борец за дело Русского мира. Он и его сторонники из созданной им в нулевые организации — «Донецкая республика» — еще весной 2005 года бунтовали на центральных площадях Донецка против президентства Ющенко, и все эти годы Пургин публично выступал за возрождение Донецко-Криворожской республики.

Флаг организации Пургина является сегодня флагом ДНР. Именно благодаря ему и его сторонникам в апреле 2014 года было захвачено здание Донецкого ОГА и провозглашена Донецкая Народная республика.

Гражданами республики Пургин воспринимается, как один из интеллектуальных и бескорыстных лидеров Русской весны.

Минус (в глазах определенной части избирателей): иногда становится неуправляем и мало контролируем. Все помнят историю с его снятием с должности спикера парламента весной 2015 года, когда он вступил в конфликт с Захарченко из-за своего соратника Александрова, которого не хотели впускать в ДНР. Категорически не приемлет Минские соглашения.

Хозяйственники

Руководителем может быть избран не военный и не герой Русской весны, но кто-то из тех, за кем прочно закрепилось реноме крепких хозяйственников: это экс-мэр Донецка Игорь Мартынов и мэр Горловки Иван Приходько . Да, подвигов на фронте они не совершили, но зато при них всегда будет хлеб в магазинах, бордюры — покрашены, у домов и школ — отопление, а улицы — заасфальтированы.

Это маловероятно, но шанс у них все же есть.

К тому же что касается Приходько, то в самые трудные дни ДНР в 2014-2015 году он был руководителем фронтового Куйбышевского района Донецка, рядом с которым находится Донецкий аэропорт. Иван Сергеевич во время выполнения своих обязанностей неоднократно попадал под обстрелы и был контужен.

Управленцы второго плана

Собеседники Украины.ру считают их людьми второго плана, которые никогда не смогут занять главный пост в ДНР.

«Тимофеев негативно воспринимается донецким бизнесом. К тому же он не очень публичен.

Трапезников, конечно, крепкий аппаратчик, но он совершенно без харизмы, толстый и некрасивый, также у него плохая репутация из-за того, что его уволили из «Шахтера» за какие-то нехорошие дела по линии курирования фанатов. Ну, а у Пушилина, хотя у него есть заслуги в качестве одного из тех, кто стоял у истоков основания ДНР, тоже репутация не очень из-за его ассоциации с МММ, с которой он когда-то сотрудничал», — поясняет один из наших собеседников.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.