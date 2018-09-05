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«Игра на пианино» в Раде
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«Игра на пианино» в Раде: опубликовано видео, как украинские депутаты голосуют за коллег 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Кадры из зала заседаний запечатлели несколько моментов, как «слуги народа» жмут кнопки за других парламентариев.
В Сети появились кадры грубого нарушения регламента голосования депутатов Верховной рады Украины.
На записи, которую публикует украинский телеканал NewsOne, видно, как народные избранники голосуют друг за друга, пока их коллеги отсутствуют. Согласно регламенту, депутат не может голосовать по доверенности, пока его коллега прогуливает заседание.
Однако кадры запечатлели несколько моментов, как «слуги народа» жмут кнопки за других парламентариев. Из записи следует, что нардеп Вадим Подберезняк из «Народного фронта» принял решение за своих коллег в пользу законопроект №6085 о трансграничном сотрудничестве.
Другой депутат из этой же фракции тоже нажал зеленые кнопки за повестку дня на текущую неделю. В итоге за законопроект №6085 и повестка дня были приняты большинством голосов.
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