Ещё
Медведчук призвал не допустить эскалации в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук призвал не допустить эскалации в Донбассе из-за смерти Захарченко 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua" заявил, что после смерти главы ДНР Александра Захарченко главная задача — не допустить эскалации насилия в Донбассе.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
"Это убийство однозначно повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной. Выполнение минских соглашений и так находится близко к нулевой отметке… Самая главная задача заинтересованных сторон, а это касается и стран "нормандской четверки", и представителей с обеих сторон линии соприкосновения, не допустить эскалации насилия", — приводит слова Медведчука издание.
Он отметил, что минские соглашения должны стать "основой мирного урегулирования, так как других путей возвращения Донбасса на Украину и Украины в Донбасс нет… именно это было предметом моих переговоров в Москве 2 сентября".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка548
В Лондоне произошла новая атака ядом149
Россия бомбит Идлиб968
Найден виновник ЧП на МКС411
Николай Шадрин умер во время гастролей4
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение