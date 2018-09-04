Украина признала донских казаков «своими»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что донские казаки имеют непосредственное отношение к Украине. Такое заявление он сделал, анонсируя год украинской культуры в Австрии

«Будет много современного украинского арта, книг, музыки и драйва. Донских казаков обещаем не везти, хотя и они на самом деле много в чем наши», — написал Климкин в своем Twitter.

Донское казачье войско было самым многочисленным из казачьих войск Российской империи. Оно размещалось на территории, которая занимала современные Ростовскую и Волгоградскую области Российской Федерации, а также части Луганской и Донецкой областей Украины.