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Украинский премьер опасается популизма депутатов
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Украинский премьер опасается популизма депутатов 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов парламента воздерживаться от популизма, несмотря на грядущие выборы, передает «Синьхуа». Он подчеркнул, что интересы государства и ее граждан должны стоять выше интересов отдельных политических сил.
Приоритетами работы парламента, по мнению Гройсмана, должны быть обеспечение экономических реформ и поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны стать членом НАТО и Евросоюза.
Девятая сессия Верховной Рады продлится до 18 января. 31 марта 2019 года пройдут президентские выборы, а 27 октября — парламентские.
Верховная Рада Украины VIII созыва — однопалатный парламент Украины, избранный на выборах 26 октября2014 года. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, а по мажоритарной системе представители ещё четырёх партий и 96 самовыдвиженцев. Работу VIII созыв начал 27 ноября 2014 года. Срок полномочий до 2019 года.
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