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На Украине увидели новый шанс вернуть Крым
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Украинский генерал увидел в базе на Азовском море шанс вернуть Крым 

РИА Новости + ещё 257 39 минут назад
Создание Украиной военно-морской базы на Азовском море заставит Россию "пойти на уступки", об этом изданию "Обозреватель" заявил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.
По мнению Богдана, Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "пойти на уступки, сесть за стол переговоров".
Создание военно-морской базы, считает он, сможет также повлиять на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос Крыма.
Генерал также выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад, сославшись на "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины.
Ранее власти в Киеве анонсировали планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Также СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.
В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.
Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".
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