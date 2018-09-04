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Киев рассказал о потерях в Донбассе
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Киев рассказал о потерях в Донбассе с начала года 

Украина.ру 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Почти 80 украинских силовиков погибли и более 560 получили ранения в результате боевых действий в Донбассе в 2018 году.
Об этом 4 сентября заявил заместитель Минобороны Украины Анатолий Петренко. Его слова приводятся на сайте Министерства обороны Украины.
«Минские соглашения заключали в 2014-2015 годах. Но и дальше продолжается применение больших калибров, беспилотной авиации, минируются территории, на тех минах гибнут люди, разрушается гражданская инфраструктура… Почти 80 погибших (силовиков — ред.) в этом году и более 560 раненых», — говорит Петренко.
По словам Петренко, введение миротворческой миссии ООН в Донбасс будет способствовать выполнению минских соглашений, в этих условиях можно надеяться на выполнение всех пунктов минских договоренностей, в частности на проведение беспристрастных объективных выборов, экономического и гуманитарного восстановления региона.
Ранее депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов заявил, что убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко направлено на срыв Минских соглашений.
Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не намерена выходить из Минского процесса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Киев и его западные покровители регулярно обвиняют РФ во вмешательстве в гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. В свою очередь представители российских властей неоднократно заявляли, что не являются стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступают за его скорейшее мирное урегулирование.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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