Суд продлил арест Савченко на два месяца

Надежды Савченко. Шевченковский районный суд Киева 4 сентября продлил ещё на два месяца арест депутата Верховной рады Украины

Как сообщает Интерфакс-Украина, суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест до 30 октября.

Ранее сообщалось, что суд не успел рассмотреть прошение прокуратуры об аресте.

29 августа суд отклонил ходатайство защиты Савченко об изменении ей меры пресечения на домашний арест.

Надежда Савченко была задержана в марте по обвинению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.