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«Украина пробила дно»: Киев заявил о позоре страны
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«Украина пробила дно»: в Киеве рассказали о национальном позоре 

РИА Новости + ещё 68 7 сентября 2018
Фото: Кадр YouTube
Украина пробила дно по всем скандалам и позорам, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, комментируя слова спикера Верховной рады Андрея Парубия об Адольфе Гитлере.
Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие.
"Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование", — сказал Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Он добавил, что безнаказанность за подобные высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС "Галичина".
Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в австрийской деревне Рансхофен. Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.
Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.
На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.
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