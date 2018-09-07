«Украина пробила дно»: Киев заявил о национальном позоре

«Украина пробила дно»: в Киеве рассказали о национальном позоре

Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие.

"Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование", — сказал Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что безнаказанность за подобные высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС "Галичина".

Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в австрийской деревне Рансхофен. Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.

Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.