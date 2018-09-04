Гитлера посчитали «самым большим» демократом

Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим» демократом

"Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", — заявил он.

Политик также добавил, что изучал прямую демократию "на научном уровне" и призвал не забывать вклад фюрера в ее развитие.