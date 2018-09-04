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Гитлера посчитали «самым большим» демократом
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Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим» демократом 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом.
"Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", — заявил он.
Политик также добавил, что изучал прямую демократию "на научном уровне" и призвал не забывать вклад фюрера в ее развитие.
Украинские общественные и политические деятели неоднократно делали подобные радикальные заявления. Так, в апреле депутат Львовского городского Марьяна Батюк в соцсетях поздравила Гитлера с днем рождения, а в мае консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец назвал фашизм "почетным" делом, а также представил свою версию флага Украины со свастикой.
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