Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на Украине, показал опрос

Экс-премьер Украины , лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на предстоящих выборах главы государства, ее готовы поддержать 17,8% избирателей по сравнению с 13,3% в мае, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

"Среди кандидатов на президентский пост в последнее время существенно вырос рейтинг Юлии Тимошенко среди респондентов, которые намерены участвовать в выборах — с 13,3% в мае до 17,8% в августе", — говорится в пресс-релизе на сайте фонда.

Главу Радикальной партии Олега Ляшко , против которого в России возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", поддержали бы 5,8% опрошенных, певца Святослава Вакарчука — 5,6%.

Согласно результатам соцопроса, Тимошенко и Порошенко поддерживают почти во всех регионах Украины, Гриценко и Вакарчука — преимущественно на западе и в центре страны. Поддержку Рабиновичу и Бойко планируют оказать в Донбассе и на юго-востоке страны. У Ляшко лучшие результаты в центре и на юге, а у Зеленского — на юге и в Донбассе.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 2019 человек в возврате от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,3%.