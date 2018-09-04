Ещё
Тимошенко повысила свой президентский рейтинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия бомбит Идлиб
Россия бомбит Идлиб

Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на Украине, показал опрос 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на предстоящих выборах главы государства, ее готовы поддержать 17,8% избирателей по сравнению с 13,3% в мае, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.
"Среди кандидатов на президентский пост в последнее время существенно вырос рейтинг Юлии Тимошенко среди респондентов, которые намерены участвовать в выборах — с 13,3% в мае до 17,8% в августе", — говорится в пресс-релизе на сайте фонда.
Вторым идет экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 8,4%, третьим — Порошенко с 7,9%. Далее следуют лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (6,7%), сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (6,4%), украинский шоумен Владимир Зеленский (6,1%).
Главу Радикальной партии Олега Ляшко, против которого в России возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", поддержали бы 5,8% опрошенных, певца Святослава Вакарчука — 5,6%.
Согласно результатам соцопроса, Тимошенко и Порошенко поддерживают почти во всех регионах Украины, Гриценко и Вакарчука — преимущественно на западе и в центре страны. Поддержку Рабиновичу и Бойко планируют оказать в Донбассе и на юго-востоке страны. У Ляшко лучшие результаты в центре и на юге, а у Зеленского — на юге и в Донбассе.
Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 2019 человек в возврате от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,3%.
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб187
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков25
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»78
Ким Чен Ын пропал20
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море234
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение