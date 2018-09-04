Гройсман ответил на ультиматум Тимошенко

«Моя задача при неизбежности изменения цены — проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить», — цитирует УНИАН Гройсмана.

Премьер добавил, что повышение цены на газ является условием передачи Киеву нового транша МВФ . По его мнению, помощь фонда поможет стабилизировать состояние экономики.

Также Гройсман заявил, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года, и в сентябре он планирует ее завершить.

«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И потому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре», — заявил политик.