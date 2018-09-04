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Порошенко предложил Австрии шефство над городом Донбасса
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Порошенко предложил Австрии шефство над городом Донбасса 

Lenta.ru + ещё 5 22 минуты назад
Фото: АР
Президент Украины Петр Порошенко предложил Австрии взять шефство над одним из населенных пунктов в Донбассе. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Киеве.
«Уверен в том, что мы будем продолжать эффективное сотрудничество на всех уровнях. На уровне президентов. Мы ждем господина президента с визитом, я попросил господина Себастьяна передать мое приглашение. Также я пригласил австрийскую делегацию на годовщину голодомора в ноябре. Мы направили предложения о возможном "шефстве" Австрии над одним из населенных пунктов (в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), И сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — заявил украинский президент.
Порошенко в августе этого года заявил, что договорился с лидерами ЕС о запуске программы «патронажа» над определенными городами и поселками Донбасса. По его словам, адресная помощь европейцев пойдет на восстановление инфраструктуры, экономическое развитие и обеспечение нормальной жизнедеятельности.
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