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Украина готова лишиться независимости ради НАТО
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Украина готова лишиться независимости ради обещаний НАТО, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Киев готов переписать конституцию Украины и окончательно лишить страну независимости, чтобы получить очередное обещание со стороны руководства НАТО, а также попытаться спровоцировать Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс страны в ЕС и НАТО. При этом Порошенко предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.
"Каждое новое заявление представителей нынешней власти Украины о готовности вступить в НАТО и разместить у себя базы альянса — это попытка спровоцировать Россию и показать Западу свое низкопоклонство… Киев уже готов переписать основной закон страны и окончательно лишить Украину независимости, только чтобы получить очередное обещание со стороны руководства НАТО и заработать подачку от западных спонсоров", — цитирует Железняка его пресс-служба.
При этом, по его мнению, главная цель киевских властей заключается в том, чтобы сохранять напряженность на границе с Россией и фабриковать новые обвинения в адрес Москвы в несуществующей агрессии.
"Украинские политиканы мечтают увидеть в Черном море НАТОвские корабли и превратить мирную гавань в арену военных провокаций с Россией. Всем этим планам не суждено сбыться. Российский военно-морской флот надежно защищает морские рубежи и не допустит никаких агрессивных действий в отношении нашей страны. Надеюсь, в НАТО это прекрасно понимают и не станут провоцировать Россию", — сказал депутат.
Парламентарий полагает, что все разговоры про вступление Украины в альянс ведутся для того, чтобы "пытаться давить на Россию" в надежде, что Москва откажется от своих принципов и сменит внешнеполитический курс. "Но приходится в очередной раз напомнить, что Россия не торгуется по вопросам национального суверенитета и не играет по чужим правилам", — заключил он.
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