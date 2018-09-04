Киев решил установить границу в Азовском море

Климкин заявил о намерении установить границу в Азовском море

«Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится», — сказал Климкин в эфире телеканала ICTV, передает ТАСС.

Это нужно для того, чтобы установить морскую границу с Россией.

«Мы сначала доведем дело с нашим арбитражным иском в рамках Конвенции по морскому праву, получим четкие юридические выводы, а потом будем работать по логике обычного, нормального территориального моря, когда и Азовское море, и Керченский пролив собой представляют международное пространство», — сказал он.

По его словам, сейчас Украина над этим работает.

Также, по его мнению, Украина должна развивать военное присутствие на побережье Азовского моря.

В конце августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море. Также стало известно, что Украина собирается поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.