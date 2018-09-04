Ещё
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко впервые высказался о свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен российский лидер Владимир Путин.
В ходе встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем Порошенко заявил, что агрессию России нельзя остановить ни спортивными мероприятиями, ни «свадьбой с казаками».
>> Путин опоздал на свадьбу
«Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора — может быть эффективна скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем», — сказал Порошенко во время выступления.
В ходе встречи, которая состоялась в Киеве, Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров на тему конфликта в Донбассе, в том числе в нормандском формате.
Комментарии54
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб395
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»59
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков33
Украина готовит наступление на Донбасс69
Ким Чен Ын пропал20
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение