Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе

В ходе встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем Порошенко заявил, что агрессию России нельзя остановить ни спортивными мероприятиями, ни «свадьбой с казаками».

«Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора — может быть эффективна скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем», — сказал Порошенко во время выступления.

В ходе встречи, которая состоялась в Киеве, Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров на тему конфликта в Донбассе, в том числе в нормандском формате.