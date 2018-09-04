В Раде призвали прекратить работу российских СМИ

В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен прекратить работу всех российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки. Такое мнение выразила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко «СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. И, в случае необходимости, оперативно дополнять этот список несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», — написала она в Facebook. 24 мая сообщалось, что сайты ведущих российских телеканалов попали в обновлённый санкционный список Киева. Также стало известно, что ограничения были введены в отношении МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.