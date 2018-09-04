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В Раде призвали прекратить работу российских СМИ
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В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен прекратить работу всех российских СМИ на Украине, внеся их в санкционные списки. Такое мнение выразила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список. И, в случае необходимости, оперативно дополнять этот список несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», — написала она в Facebook.
24 мая сообщалось, что сайты ведущих российских телеканалов попали в обновлённый санкционный список Киева.
Также стало известно, что ограничения были введены в отношении МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.
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