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Силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе
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Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило один раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольной ДНР Горловке. В результате обстрела сгорели пять домов.
"Жертв среди мирных граждан удалось избежать. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 15 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
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