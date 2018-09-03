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В загрязнении воздуха на юге Украины виноват «Крымский Титан», заявил Киев
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В загрязнении воздуха на юге Украины виноват «Крымский Титан», заявил Киев 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Киев заявил, что выбросы на расположенном в Крыму заводе «Титан» являются источником загрязнения в Херсонской области Украины. По словам погранслужбы, пограничники неоднократно фиксировали «случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода „Титан“.
»Сегодня в очередной раз с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы», — цитирует РИА Новости украинский источник.
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