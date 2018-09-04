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Мятого Порошенко застукали в самолете
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Мятого опухшего Порошенко застукали в самолете 

Дни.ру + ещё 2 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел президент Украины.
"Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P. S. Порошенко, пожалуй, возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", — написала на своей странице в Facebook одна из пассажирок 2 сентября.
Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.
На снимке украинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинского лидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.
Помимо версии о том, что президент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканца Джона Маккейна, есть предположение, что он был в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и University College London.
>> Политолог о тайном визите Порошенко в ЕС
Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. На церемонии прощания с сенатором Порошенко назвал Маккейна "настоящим героем Украины", который поддерживал украинцев. Сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа.
Ранее президент Украины решил расторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.
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