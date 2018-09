Мятого Порошенко застукали в самолете

Мятого опухшего Порошенко застукали в самолете

Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел президент Украины

"Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P. S. Порошенко, пожалуй, возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", — написала на своей странице в Facebook одна из пассажирок 2 сентября.

Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.

На снимке украинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинского лидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.

Помимо версии о том, что президент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканца Джона Маккейна, есть предположение, что он был в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и University College London.

Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. На церемонии прощания с сенатором Порошенко назвал Маккейна "настоящим героем Украины", который поддерживал украинцев. Сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа