«Все в напряжении»: Донецк после гибели Захарченко

На этих выходных в Донецке попрощались с Александром Захарченко , погибшим в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре города. Как сообщают местные СМИ, около 200 тыс. человек пришли, чтобы проводить Батю в последний путь. «Газета.Ru» поговорила с местными жителями о том, что происходит в городе после убийства главнокомандующего вооруженными силами самопровозглашенной ДНР.

В эти выходные в Донецке прошли похороны Александра Захарченко. С 7 утра воскресенья жители стали собираться у Донецкого государственного академического театра оперы и балета, где проходила церемония прощания. Очередь растянулась на километры. После церемонии военные пронесли гроб с телом Захарченко по центральной улице города. В траурном шествии приняли участие до 200 тыс. человек. Сообщает «Донецкое агентство новостей», толпа скандировала: «Спасибо» и аплодировала.

Южной Осетии, После этого кортеж отправился на кладбище «Южное», где глава ДНР был похоронен с воинскими почестями. На кладбище присутствовали представители Российской Федерации Абхазии , исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников, главы министерств и командный состав ополчения ДНР. Раненый при взрыве министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев также пришел проститься с Захарченко, несмотря на состояние здоровья.

Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка на бульваре Пушкина в результате взрыва самодельного взрывного устройства без оболочки. 12 человек были ранены, в том числе «правая рука» Захарченко — министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (известен как Ташкент), и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова

Кафе, принадлежащее бывшим охранникам Захарченко, находилось под наблюдением донецких спецслужб, поскольку глава ДНР часто устраивал там встречи с окружением и журналистами.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт». По подозрению в организации убийства местные силовики уже задержали «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». В покушении также подозревается один из охранников Захарченко, поскольку заложить бомбу в кафе мог только человек из личного окружения главы ДНР, считает следствие. Охраннику удалось скрыться.

Киев отрицает причастность подконтрольных силовых структур к взрыву в Донецке. Там считают, что убийство могло стать следствием внутренних разборок «на коммерческой основе» или было организовано российскими спецслужбами.

После убийства главы ДНР политики и эксперты стали говорить о том, что эта трагедия может в любой момент привести к обострению конфликта в Донбассе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Захарченко предательским и выразил уверенность, что его гибель, безусловно, «ведет к повышению напряженности в регионе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , в свою очередь, заявил, что гибель Захарченко в результате покушения — провокация. Цель ее — срыв выполнения Минских договоренностей, которые «и так не выполнялись киевскими властями», добавил глава российского МИД

Жители Донецка и сами боятся, что после случившегося военная обстановка в городе и области сильно обострится. Смерть Бати — как называли в ДНР Захарченко — для дончан принесла неуверенность в завтрашнем дне.

«С ним чувствовалась защищенность, а сейчас… Город скорбит, все мои подруги и знакомые, все скорбят», — рассказала «Газете.Ru» жительница города Светлана. «Конечно же, все в шоке. Не знают теперь, что дальше будет, и боятся, что начнутся сильные обстрелы», — говорит 24-летний дончанин, попросивший не называть его имени.

Вход в кафе «Сепар», где в пятницу вечером прогремел взрыв, теперь завален мебелью и оцеплен. Рядом поставили стол, на который все желающие складывают букеты гвоздик и траурные венки. Люди приносили иконы, зажигали свечи, стояли в молчании перед портретами погибших, мужчины снимали головные уборы.

Судя по тому, как много человек пришло попрощаться с Захарченко и отзывам жителей о нем, главу республики в городе уважали и любили. Дончанка Мария рассказала, что, несмотря на войну, город «расцвел, благодаря ему».

«Работал на износ, ничего плохого о нем сказать не могу, только хорошее. По-моему, он старался сделать для города больше своих возможностей. На всех праздниках, мероприятиях он часто присутствовал, несмотря на свою занятость. А какие он праздники и подарки приготовил детям Донецка и Донецкой области! Сыну Владу как спортсмену тоже дали приглашение на елку. Захарченко предоставил детям не только представления бесплатные, но и проезд, и подарки отличные», — вспоминает она.

Соболезнования выражают и жители другой непризнанной республики — ЛНР. «Знаю, что люди вроде были довольны Захарченко, ибо, по сравнению с Луганском,

в Донецке уже появилась возможность платить картой, открылись банки намного раньше. У них нет жесткого комендантского часа (в ЛНР он действует с 23:00 до 4:00 — „Газета.Ru“). Приятели говорят, что был нормальный мужик из народа — работяга, военный.

"Версий убийства обсуждается много», — говорит 19-летний Дмитрий из Луганска.

Минувшие выходные в Донецке прошли невесело. Бульвар Пушкина, любимое место отдыха и прогулок у горожан, был практически пуст. Кафе продолжают работать, но в них практически никто не заходит — в выходные в заведениях было занято по два-три столика.

Кроме того, в городе усилили охрану. На улицах увеличилось количество патрулей, в том числе военных. Правоохранители стали тщательнее проверять машины — теперь, кроме документов, осматривают багажники и салоны автомобилей. Усилен досмотр на границах республики. В первые сутки после трагедии жители не могли покинуть город, все въезды в Донецк также были перекрыты.

В 23:00 для всех жителей теперь наступает комендантский час. Ранее указом Захарченко он был сокращен и действовал с 1:00 до 5:00. Однако, по словам Людмилы, сейчас мало кто из жителей имеет настроение или желание выходить куда-то вечером, чтобы повеселиться и отдохнуть.

«На улицах и раньше надо было ходить с удостоверением личности, но сейчас большая вероятность, что именно у тебя его проверят. Смотрят прописку. Но я считаю, что такие проверки только во благо: если ты простой человек, то тебе и бояться нечего. Город опустел. Даже днем стало меньше людей. Для всех нас это огромная потеря. Все очень любили и уважали Александра Владимировича. До сих пор не могу поверить, что все это на самом деле», — говорит она.

В городе еще в пятницу вечером был объявлен трехдневный траур, отменили праздник в честь начала учебного года. Как считают местные жители, руководство непризнанной республики опасается возможных диверсий в школах и детских садах. Занятия начнутся во вторник, 4 сентября.

«У подруги дочь идет в первый класс. Будет линейка, не думаю что торжественная. Все в напряжении. Три дня траура — это очень мало», — сетует жительница города Людмила.

Между тем 1 сентября в ДНР сообщили, что украинская армия начала подготовку к очередному наступлению в Донбассе. Как отметил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин , источники ополченцев в украинских штабах Операции объединенных сил (ООС) и ОТГ «Восток» «называют 14 сентября как возможную дату наступления».

Разведка, по словам Басурина, сообщила о размещении военных на Мариупольском направлении, а также о тяжелой технике и артиллерийском вооружении на границе Донецкой области в районе села Розовка. Кроме того, в район села Урзуф на побережье Азовского моря прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригады, а украинские беспилотные аппараты (БПЛА) проводят усиленную аэроразведку, сообщил Басурин.