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Александр Захарченко: человек, который все время ходил по острию ножа
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Александр Захарченко: человек, который все время ходил по острию ножа 

Sputnik Южная Осетия 49 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Глава республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Александра Захарченко похоронили на кладбище «Донецкое море». У него остались четверо сыновей.
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