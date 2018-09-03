Скаршевский: погода и торговля «воздухом» в Европе влияют на тарифы на газ для украинцев

Тарифы на природный газ для населения в Украине привязаны к европейской погоде и торговле «воздухом».

Абсурдно? Невероятно? Судите сами. Цены на природный газ в Европе в этом году выросли на 45%. Только лишь в августе — на 19%.

Основные причины значительного подорожания природного газа в Европе следующие:

— сильные зимние морозы истощили запасы природного газа и теперь их необходимо пополнять, увеличивая спрос на природный газ;

— аномальная летняя жара привела к остановке 4-х атомных блоков во Франции (не успевали охлаждаться), что увеличило спрос на природный газ;

— резко увеличилась цена на разрешения на выбросы парниковых газов;

— c 7 до 21 евро/1тСО2 (торговля «воздухом»). Учитывая, что выбросы парниковых газов при сжигании природного газа гораздо ниже, чем, например, при сжигании угля, то это увеличило спрос на природный газ.

Так как правительство Владимира Гройсмана в апреле 2017 года привязало тарифы на природный газ для населения к импортному паритету, то есть к цене газа в Европе, то и получается, что: морозы, аномальная жара и торговля «воздухом» в Европе влияют на тарифы на природный газ для населения в Украине. Что и следовало доказать.

Хотя, с учетом более дешевого газа украинской добычи, тарифы для населения можно было не повышать, а, наоборот, снизить в 1,5-2 раза, да еще и 100% рентабельность для «Укргаздобычи» оставить.