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Украинские СМИ рассказали о наркомании в ВСУ
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В Европе отреагировали на убийство Захарченко
В Европе отреагировали на убийство Захарченко

Употребляют повсеместно: украинские СМИ рассказали о наркомании в ВСУ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве замалчивают проблему употребления наркотиков и психостимуляторов в ВСУ, в то время как подобные вещества становятся "бытом" украинских солдат. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на источники в армии.
Как отмечает издание, бойцы ВСУ "без проблем" достают наркотики. Они берут запрещенные вещества с собой на фронт, а также получают их с другими передачами от гражданских лиц. При этом были зафиксированы случаи, когда наркоторговцами оказывались сами командиры.
"Анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях", — говорит источник "Апострофа" в десантно-штурмовой бригаде.
Кроме того, часть военных имеют зависимость от "тяжелых" обезболивающих и разного рода опиатов. Однако, как отмечает издание, данных об "инъекционных" наркоманах в ВСУ нет.
Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.
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