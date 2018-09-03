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Порошенко поручил не продлевать «дружбу» с Россией
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Порошенко поручил МИД не продлевать договор о дружбе с Россией 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко дал министерству иностранных дел страны поручение не продлевать договор о дружбе с Россией вместо его денонсации, передает РИА "Новости".
"Президент Украины поручил МИД не готовить документы для пролонгации этого соглашения, которая наступает автоматически", — сказала Геращенко.
По ее словам, речь идет не о денонсации решения, так как власти страны в международных судах требуют ответственности российской стороны за якобы нарушение документа.
Ранее сообщалось, что МИД Украины подготовил пакет документов для отказа от выполнения договора о дружбе, заключенного с Россией в 1997 году.
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