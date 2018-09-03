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Тимошенко заявила о войне в Донбассе
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Тимошенко предложила определить ситуацию в Донбассе как войну 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в понедельник призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий курс Украины на интеграцию с ЕС и НАТО и характеризующий ситуацию в Донбассе как войну.
В 2014-2017 на Украине неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии, однако власти так и не пошли на этот шаг. Позже Киев сменил формат "антитеррористической операции" в Донбассе на операцию Объединенных сил, где ведущую роль играют военные, а не спецслужбы.
"Мы подготовили меморандум о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказала Тимошенко на заседании согласительного совета Рады, которое транслировали украинские телеканалы.
Тимошенко подчеркнула, что в документе четко определен курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО. Также в тексте документа Крым и Донбасс фигурируют как украинские территории, которые должны быть возвращены, а ситуация в Донбассе определяется как война.
Она предложила подписать этот меморандум всем лидерам фракций и кандидатам в президенты, не зависимо от того, являются ли они депутатами Рады. Президентские выборы на Украине состоятся весной 2019 года. Лидером президентского рейтинга остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1%.
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