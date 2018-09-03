Украинцам не дают покоя двойники Путина

В украинском сегменте соцсетей снова переполох — там усомнились в том, что президент России — настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальной забавой.

В этот раз вызвало сомнение видео, которое выложил на своей страничке в Twitter журналист "Комсомолки" Дмитрий Смирнов . На этих кадрах президент во время отдыха позирует на камеру — показывает кулак.

"Кого-то не слишком похожего нашли. Но, видимо, из тех, кто водит грузовик, этот лучший", — написала в комментариях Тихомирова Ольга.

Девушка даже не обратила внимания на то, что Путин находится на катере, а не за рулем машины.

Украинцам уже давно не дают покоя несуществующие двойники президента, их поиски стали новым ходом в информационной войне с Россией. В августе украинское издание "Обозреватель" писало, что Владимир Путин во время визита в Крым предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются.

Это подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Два фото для сравнения он выложил на своей странице в Facebook, но даже беглого взгляда на снимки хватит, чтобы понять, что президент просто снят в двух разных костюмах.

Тогда же журналисты "Обозревателя" обратились за комментарием к известному, как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок. Она проанализировала фото и видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что они доказывают факт наличия двойников у президента. Астролог договорилась до того, что один из "путиных" — бурят по национальности.