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Порошенко рассказал детям об агрессивности украинцев
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Порошенко рассказал детям об агрессивности украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: president.gov.ua
На встрече со школьниками президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности почти 90% украинцев воевать,
«Представьте себе: несколько лет назад только 20% украинцев готовы были с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня — 89», — приводит РИА «Новости» заявление Порошенко, сделанное на встрече со школьниками в Киеве по случаю начала учебного года.
Отметим, что собственные дети Порошенко в этом году не взяли в руки оружие, а поступили в вузы Великобритании. Александра и Евгения Порошенко поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика».
По данным ООН, жертвами конфликта на Украине, начавшегося после госпереворота в феврале 2014 года, стали более 10 тыс. человек. Не соблюдается даже «школьное перемирие».
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