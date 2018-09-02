Украину призвали признаться в убийстве Захарченко

Депутат Рады призвал Украину признаться в убийстве Захарченко

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал Украину взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он «обосновал» убийство Захарченко тем, что глава ДНР, по его мнению, был террористом.

«Надо открыто сказать, что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем делать этого и мы. Его ликвидировали наши спецслужбы», — приводит РИА Новости слова депутата.

Мосийчук отметил, что ранее на Захарченко было совершено несколько покушений, организованных СБУ. При этом он обвинил правительство в трусости из-за нежелания признаться в этом.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства в кафе «Сепар» в Донецке. Тогда же тяжёлые ранения получил министр доходов и сборов Украины Александр Тимофеев

Говоря том, что убийство Александра Захарченко обосновано, украинские политики открыто признают свою страны террористической организацией, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Это и есть квинтэссенция украинской политической системы, когда люди, которые находятся у власти фактически не стесняясь, признают себя террористической организацией», — считает эксперт.

По его мнению, властям Украины давно стоит признаться в том, что они действуют террористическими методами.

«И это самая большая трагедия для украинского народа, который вынужден существовать в государстве, поставившем себя за грань международного права и общечеловеческих ценностей. И при этом являться носителями этой человеконенавистнической идеологии. Было бы уже честно признать, что Украина действует террористическими методами и дальше собирается действовать точно так же», — добавил Денисов.

Он подчеркнул, что депутат Верховной рады не сказал ничего нового, поскольку призывы к силовому решению конфликта киевские власти озвучивали неоднократно.

«Не он один спокойно может рассуждать о таких вещах. За последние несколько лет мы много раз слышали от представителей власти, президента призывы к силовому решению конфликта, к уничтожению людей в Донбассе. И за этими словами следуют действия, гибнут мирные люди», — отметил эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко , в свою очередь, убеждён, что Мосийчук, будучи сторонником силового урегулирования конфликта в Донбассе, просто озвучил мнение партии войны.

«Да, они хотят продолжения конфликта в Донбассе из-за военных тендеров, откатов. Они не хотят мира. На сегодняшний момент Мосийчук провоцирует Порошенко и его окружение», — рассказал Охрименко.

По его словам, на Украине сейчас идёт борьба между партией войны и партией умеренных, а Мосийчук, делая подобные заявления, стремится вызвать негативную реакцию в России, ДНР и ЛНР.

«И пока такие, как он, остаются народными депутатами и главами ведомств, мира в Донбассе не будет. Им было выгодно убийство Захарченко, даже несмотря на то, что это навредит Украине», — заключил эксперт

На линии соприкосновения

После убийства Захарченко власти ДНР сообщили о возможной подготовке украинскими военнослужащими наступления по линии соприкосновения в Донбассе.

«Наши источники в штабах ООС (операции объединённых сил. — RT) и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления», — цитирует РИА Новости официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

2 сентября официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наёмников, в числе которых военные из США и Канады.

«Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции», — отметил он

По словам Безсонова, Киев готовит наступление на позиции ДНР с использованием трёх бригад подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцов батальона Азов под контролем иностранных инструкторов.

Ранее, 1 сентября, Министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие предприняли попытку спровоцировать обострение на границе с Донбассом.

«Украинская сторона пыталась пролётами вертолётов и самолётов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — заявил Кононов.

Между тем в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что обстрелов со стороны украинских силовиков зафиксировано не было.

На фоне заявлений о ситуации в Донбассе российские пранкеры от имени Петра Порошенко предприняли попытку побудить Министра обороны Украины Степана Полторака отвести вооружение из зоны конфликта ДНР.

Один из пранкеров, Алексей Столяров (Лексус), в беседе с RT рассказал, что во время разговора Полторак согласился написать заявление о своей отставке.

«Мы нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров с ним, в том числе нецензурных, которые касались именно обороны Украины, армии в Донецке и дальнейших планов. И позвонили министру обороны якобы с борта президента Украины, который возвращался из Вашингтона в Киев. И там на повышенных тонах приказали ему отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», — рассказал он.

При этом, по словам пранкера, глава Минобороны Украины далеко не сразу понял, что его разыграли.

«Он попросил его военных советников передать более полную информацию о том, почему его отправляют в отставку и почему ему нужно выводить войска. Но поскольку, видимо, советники с ним не связались, он попытался по своим каналам узнать, общался ли с ним Порошенко. Те ему сообщили, что такого разговора не было. Он попытался как можно быстрее оправдаться через свою пресс-службу. Причём в своём заявлении даже не упомянул, что разговор вёлся от лица Порошенко. Просто сказал, что от имени известных людей», — добавил он.

Позже пресс-служба Минобороны Украины назвали целью розыгрыша пранкеров попытку «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных».

При этом в Донецке отмечают, что в настоящее время обстановка на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем.