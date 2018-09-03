В США оценили шансы Украины вернуть Крым

У властей Украины нет никаких шансов вернуть Крым . Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, большая часть жителей полуострова — русские, которые хотели воссоединения с Россией . Журналист считает, что вернуть Крым без их согласия было бы неправильно: местные жители должны обладать правом вето по вопросу возвращения в состав Украины.

Бэндоу напомнил, что полуостров был отвоеван у Турции больше двух веков назад, и входил в состав Советского Союза до 1954 года. Он отметил, что, несмотря мнение Запада, который считает Крым украинским, у Киева нет никаких шансов вернуть эту территорию.

«Крым не будет возвращен ни Путиным, ни его преемниками», — заключает журналист.