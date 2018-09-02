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На Украине взорвался частный жилой дом
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На Украине взорвался частный жилой дом 

News.ru 56 минут назад
В частном жилом доме в Закарпатской области Украины произошёл взрыв. В результате инцидента пострадал 56-летний мужчин.
В пресс-службе главы области Геннадия Москаля сообщили, что из-за мощного взрыва кирпичный дом разрушен до основания.
На данный момент врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь, однако его жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал. что украинские правоохранители выясняют причину возгорания автомобиля депутата Ровенского городского совета. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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