Киев назвал очереди в Крым «искуственными»

Очереди из автомобилей желающих попасть в Крым на границе с полуостровом являются «искусственными», заявили в госпогранслужбе Украины

В сообщении Азово-Черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины в Facebook говорится, что перед их пропускным пунктом очередей зафиксировано не было, а перед российским якобы скопилось около 200 автомобилей.

Украинские пограничники заявляют, что причин для задержек не было.

Киев пытается скрыть факт того, что украинцы массово едут в Крым. Так, политтехнолог Михаил Подоляк ранее заявлял, что на протяжении четырех лет украинские власти строят лживую «картинку» для граждан своей страны, пытаясь убедить их в том, что на полуострове нет туристов, однако эта пропаганда кардинально отличается от реального положения.

Распространившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что Крымский мост якобы является фейком и компьютерной графикой, сработали бумерангом: многие украинские туристы теперь отправляются в Крым, чтобы взглянуть на сооружение.