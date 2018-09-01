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Порошенко поблагодарил США за санкции против России
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Порошенко поблагодарил США за санкционную политику в отношении России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой выразил благодарность за введённые против России санкции.
Как заявили в пресс-службе президента Украины, стороны во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и «скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса».
«Пётр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, глава государства «отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников».
«Кроме того обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы», — добавили в пресс-службе.
Ранее в МИД Германии отметили, что санкционная политика США заставляет ЕС реагировать.
24 августа в Белом доме заявили о готовности сотрудничать с Украиной по недопущению «вмешательства» России в украинские выборы.
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