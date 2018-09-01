Порошенко поблагодарил США за санкции против России

Порошенко поблагодарил США за санкционную политику в отношении России

Как заявили в пресс-службе президента Украины, стороны во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и «скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса».

«Пётр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства «отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников».

«Кроме того обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы», — добавили в пресс-службе.

Ранее в МИД Германии отметили, что санкционная политика США заставляет ЕС реагировать.

24 августа в Белом доме заявили о готовности сотрудничать с Украиной по недопущению «вмешательства» России в украинские выборы.