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Украина угрожает безопасности россиян
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В Крыму заявили об угрозе терактов у границ РФ 

News.ru 1 час назад
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина угрожает безопасности самой России и ее граждан. По словам спикера, у границ РФ сформирована огромная база терроризма.
«Наступил тот момент, когда уже нет никакой возможности ждать, когда же прозреет пресловутое мировое сообщество осознает нарастающую для него угрозу украинского террористического государства. Настало время решительных действий», — заявил Константинов.
По мнению политика, убийством главы Донецкой народной республики Александра Захарченко киевский режим переступил черту, после которой невозможно игнорировать его террористическую природу.
При этом он отметил опыт России в вопросе принуждения агрессора к миру, передает РИА Новости.
Ранее советник Захарченко Александр Козаков рассказал о бомбе, взрыв которой привел к гибели политика. По его словам, в кафе «Сепар» сдетонировало безблочное взрывное устройство.
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