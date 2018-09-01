Ещё
Порошенко заявил о возвращении Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о скором возвращении Донбасса 

BFM.RU 1 час назад
Работа украинских военных и дипломатов приближает время возвращения Донбасса под контроль Киева.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в обращении к жителям Донбасса и Крыма, вышедшем в эфире украинского «Пятого канала», передает РИА Новости.
>> Власти Крыма квалифицировали политику Киева как геноцид
«Сейчас наши вооруженные силы защищают свободу Украины на линии столкновения, а ежедневная и кропотливая работа дипломатов по усилению давления на российского агрессора приближает время, когда мы вернем временно оккупированные территории Украине», — заявил президент. Он отверг разговоры о том, что вхождение Крыма в состав в состав РФ — «это завершенное дело». В обращении он заверил жителей Донбасса, что Киев не оставит эти территории.
BFM.RU: последние новости
СКР возбудил новые дела против ВСУ за обстрелы ДНР и ЛНР Аваков призвал начать международную операцию в Донбассе из-за экологии Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым
Комментарии199
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах276
Украина развязала войну против крымчан51
В Москве объявлен план «Перехват»172
Россия задержала украинское судно на Азове133
Киев поднял авиацию в небе над Донбассом308
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение