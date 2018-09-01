Порошенко заявил о возвращении Донбасса

Работа украинских военных и дипломатов приближает время возвращения Донбасса под контроль Киева.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в обращении к жителям Донбасса и Крыма, вышедшем в эфире украинского «Пятого канала», передает РИА Новости.
«Сейчас наши вооруженные силы защищают свободу Украины на линии столкновения, а ежедневная и кропотливая работа дипломатов по усилению давления на российского агрессора приближает время, когда мы вернем временно оккупированные территории Украине», — заявил президент. Он отверг разговоры о том, что вхождение Крыма в состав в состав РФ — «это завершенное дело». В обращении он заверил жителей Донбасса, что Киев не оставит эти территории.