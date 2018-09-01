Аксенов и Поклонская проводят в последний путь главу ДНР

Церемония прощания состоится 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко.

Пресс-служба ведомства сообщает, что ожидается визит делегации из самопровозглашенной Луганской народной республики, в которую войдет, в числе прочих, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник . Во главе делегации Республики Южная Осетия прибудет президент Анатолий Бибилов