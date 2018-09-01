Аксенов и Поклонская проводят в последний путь главу ДНР 

На церемонию прощания с лидером ДНР Александром Захарченко, который был убит 31 августа, приедут несколько делегаций: из России, Южной Осетии, Абхазии и непризнанной Луганской народной республики. Ожидается приезд главы Крыма Сергея Аксенова и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщило министерство иностранных дел ДНР.
Церемония прощания состоится 2 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко.
Пресс-служба ведомства сообщает, что ожидается визит делегации из самопровозглашенной Луганской народной республики, в которую войдет, в числе прочих, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Во главе делегации Республики Южная Осетия прибудет президент Анатолий Бибилов.
«Ожидается визит делегации Республики Абхазия во главе с вице-премьером Астамуром Кецбой, также приедут члены Совета Федерации — Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков, депутаты Государственной Думы — Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Андрей Козенко, Наталья Поклонская. Планируется, что церемонию прощания посетит глава Республики Крым Сергей Аксенов», — сказано в сообщении.
Александр Захарченко погиб в результате теракта в центре Донецка. Представители правоохранительных органов ДНР считают, что к преступлению причастен Киев. Служба безопасности Украины данные предположения отрицает. Исполняющим обязанности самопровозглашенной Донецкой народной республики стал бывший вице-премьер Дмитрий Трапезников.