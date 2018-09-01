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Россия задержала украинское судно на Азове
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На Украине заявили о задержании Россией судна в Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Береговая охрана ФСБ России задержала в Азовском море вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, заявил эксперт Фонда «Майдан иностранных дел», главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
«В ночь с 31.08 на 01.09.2018 около 00:00 по местному времени береговая охрана ФСБ России задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, на 10.00 судно еще продолжает стоять», — написал Клименко в Facebook.
Он отметил, что обычно такие задержания длятся около трех часов.
>> Климкин призвал «дать отпор» России на Азове
По его данным, владельцем судна является компания из Одессы. На пути к Азовскому морю оно ждало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.
Клименко уточнил, что это уже 99-е задержание в море с 17 мая 2018 года.
Ранее Андрей Клименко сообщал, что с 14 по 21 августа Россия не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна.
До этого адмирал Владимир Комоедов рассказывал, как Россия может ограничить передвижение украинских судов в Азовском море в ответ на задержание российского танкера «Механик Погодин».
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