Россия задержала украинское судно на Азове

На Украине заявили о задержании Россией судна в Азовском море

«В ночь с 31.08 на 01.09.2018 около 00:00 по местному времени береговая охрана ФСБ России задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, на 10.00 судно еще продолжает стоять», — написал Клименко в Facebook.

Он отметил, что обычно такие задержания длятся около трех часов.

По его данным, владельцем судна является компания из Одессы. На пути к Азовскому морю оно ждало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Клименко уточнил, что это уже 99-е задержание в море с 17 мая 2018 года.

Ранее Андрей Клименко сообщал, что с 14 по 21 августа Россия не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна.