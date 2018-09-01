Киев открестился от убийства Захарченко

Глава СБУ отрицает причастность Киева к убийству Захарченко

По словам главы СБУ, его не удивляет, что в убийстве Захарченко обвиняют украинских правоохранителей.

"Прогнозируемая ситуация, на мой взгляд. Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал", — сказал Грицак в субботу журналистам, его слова приводит украинское информагентство "Укринформ".

По мнению Грицака, убийство Захарченко могло произойти из-за разборок на коммерческой основе или это ликвидация его как ненужного свидетеля.

"Мы анализируем эту ситуацию. Основные версии — это зачистка тех, кто знал слишком много, и кто просто не нужен в дальнейшем в качестве свидетелей, и вторая, одна из основных, — это разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества было "отжато", перераспределено и очень много обиженных, причем среди руководящего состава как ДНР, так и ЛНР, — сказал Грицак.

Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел вечером 31 августа. Власти республики сообщили, что у входа в здание сработала безоболочная бомба. В результате погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник — они заходили в кафе в момент взрыва. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев , однако в данный момент его жизни ничего не угрожает. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали происшествие терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек. На допросе они подтвердили, что имела место диверсия со стороны киевских властей. СБУ же отвергла обвинения в причастности к убийству.