Киев готовит наступление в Донбассе

В ДНР сообщили о распоряжении Киева о подготовке к наступлению в Донбассе

Распоряжение украинского командования о подготовке к наступлению в Донбассе подтверждает намерение Киева попытаться захватить юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко. Наступление, предположительно, может начаться 14 сентября. "Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим. Все это является очередными доказательствами подготовки украинского режима к попытке оккупации юга нашей республики", — сказал Басурин.