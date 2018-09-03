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Киев готовит наступление в Донбассе
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В Европе отреагировали на убийство Захарченко
В Европе отреагировали на убийство Захарченко

В ДНР сообщили о распоряжении Киева о подготовке к наступлению в Донбассе 

РИА Новости + ещё 60 1 час назад
Фото: Reuters
Распоряжение украинского командования о подготовке к наступлению в Донбассе подтверждает намерение Киева попытаться захватить юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко. Наступление, предположительно, может начаться 14 сентября.
"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим. Все это является очередными доказательствами подготовки украинского режима к попытке оккупации юга нашей республики", — сказал Басурин.
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