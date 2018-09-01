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Аваков допустил возможность международной операции в Донбассе
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Аваков допустил возможность международной операции в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о рисках экологического загрязнения в Донбассе и предположил, что потребуется провести международную операцию.
«Подтопление шахт, проседание грунтов, выход «мертвой» воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий — это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для Украины в целом», — рассказал Аваков в издании «Зеркало недели. Украина», передает РИА «Новости».
По его словам, эти факторы также могут угрожать европейским странам и «привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента».
Он уточнил, что анализ экологических рисков специалисты проводили, опираясь на информацию из открытых источников. Но сейчас достоверных данных о ситуации на опасных объектах нет.
«Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция», — отметил он.
Ранее Арсен Аваков назвал Минский договор исчерпавшим себя и озвучил собственный план — «Механизм малых шагов». По его мнению, контроль над Донбассом Киев может получить через ввод миротворцев ООН на небольшие участки территории.
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